Bingöl’de Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde tasfiye süreci tamamlandı

Bingöl’de Kültür Mahallesi’nde uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin tasfiye sürecinin tamamlandığı,TOKİ’ye devri ile kentte örnek bir proje hayata geçirileceği bildirildi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan yaptığı açıklamada, Kültür Mahallesi’nde 15 hektar alan üzerinde uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde sözleşmeleri feshedilen yüklenici firmalara sözleşme iptallerinden kaynaklı haklarının ödenerek tasfiye sürecinin tamamlandığını söyledi.

923 hak sahibinin bulunduğu alanın, 2011 yılında Kentsel Dönüşüm ve Toplu Konut alanı ilan edildiğini, 2017 yılında hak sahiplerine ait yapıların yıkıldığını anımsatan Başkan Arıkan, kısa sürede kentin en önemli sorununa neşter vurduklarını kaydetti.

“Mağduriyetler sona eriyor”

Hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Arıkan, “Çözmemiz gereken sorunların başında yer alan kentsel dönüşüm için yoğun bir gayret sarf ettik. Tüm enerjimizi buraya harcadık, deyim yerindeyse Bingöl-Ankara arasında adeta mekik döşedik. Elhamdülillah emeklerimizin karlığını almaya başladık. Belediye düzeyindeki işlemlerimizi tamamladık şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız alanı TOKİ’ye devredecek. İlk etapta alanda uygulanacak konutlar projelendirilecek ve akabinde konutlar üretilmeye başlanacak. Böylece hem uzun zamandır mağduriyet yaşayan hak sahiplerimizin konut özlemi sona erecek hem de Kültür Mahallesi yeni çehreye kavuşacak”dedi.

“Örnek bir proje uygulanacak”

Kentsel dönüşüm alanında örnek bir proje uygulanacağını dile getiren Başkan Arıkan, “İlimizi ziyaretinde hak sahipleriyle bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, alanda Bingöl mimarisine uygun estetik görünümüyle örnek bir projenin hayata geçirileceğini müjdelemişti. Bu süreçte proje aşamasını bakanlığımızla tamamlayarak hak sahiplerimize sunacağız İnşallah. Kentsel Dönüşüm Projesi’nin her aşamasında bizlerden desteğini esirgemeyen başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a, Milletvekilimiz Feyzi Berdibek’e, Valimiz Sayın Kadir Ekinci’ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokrat ile teknik ekibine ve yerel yönetimlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu süreçte sağduyulu davranarak, bizleri yetkilendirerek güvenen ve her aşamada desteklerini esirgemeyen hak sahiplerimize şükranlarımı sunuyorum"ifadelerini kullandı.