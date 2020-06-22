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Yerel

Bingöl’de ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de çatı arasına iple dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtararak doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:03:25 -
Bingöl’de ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Bingöl’de çatı arasına iple dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtararak doğaya saldı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde bulunan konutlarda karganın çatı arasında ipe dolandığını gören vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle yükselerek, kargayı sıkıştığı yerden kurtardı.


Karganın doğaya tekrar bırakıldığı belirtildi.

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