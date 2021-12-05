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Yerel Bingöl’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı
Yerel

Bingöl’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 00:23:00 -
Bingöl’de feci kaza: 2’si ağır 7 yaralı

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Abdullah Bazencir Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilmeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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