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Yerel Bingöl’de esrar operasyonu
Yerel

Bingöl’de esrar operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde 174 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:29:00 -
Bingöl’de esrar operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 174 kilogram kubar esrar ve 700 kök kenevir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik çalışmalar ve alınan istihbarat neticesinde, ilçe kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekildiği ve esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği yönünde bilgi edindi.

İlçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 noktada tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış toplam 174 kilogram kubar esrar ve 700 kök kenevir ele geçirdi.

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