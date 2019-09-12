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Bingöl’de bir ayda 266 kişi istihdam edildi

Bingöl’de 1 ay içerisinde 266 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
Bingöl’de bir ayda 266 kişi istihdam edildi

Bingöl’de 1 ay içerisinde 266 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam edildi.



Bingöl Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ağustos ayı içinde 44 kişiye işbaşı eğitimi verilirken,266 kişi işe yerleştirilmiştir.627 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir ve 170 işyeri ziyaret edilmiştir.108 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır ve 12 kişiye Mesleki Eğitim Kursları düzenlenmiştir” denildi.


Öte yandan Eylül ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, işsizlik sigortası işlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, işyeri ziyaretleri, İşe Yerleştirme Hizmetleri, diğer iş ve işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:54
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