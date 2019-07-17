Bingöl’de besicilere KKKA eğitimi

Bingöl’ün Çiçekdere köyünde besicilere Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, merkeze bağlı Çiçekdere köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan besicilerine Kırım Kongo KKKA hakkında çeşitli bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Doktor Burak Mete ve Doktor Bilal Buzgan, KKKA hastalığının hayvanlardan insanlara ve insandan insana bulaşma yolları, vücuda kene tutunması durumunda yapılacak işlemler, hastalığın insanlarda meydana getirdiği belirtiler, hastalığın seyri, teşhisi ve tedavisi ve hastalıkla mücadele konularında bilgi verdi.

Eğitimde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Zafer KAYA ise, KKKA virüsünün taşıyıcısı olan kenelerin hastalığın bulaşması ve yayılmasındaki rolü, kenelerle mücadele yöntemlerini aktardı.

Köyde ayrıca keneye karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde merkez Çiçekdere köyünde ikamet eden bir kişi KKKA şüphesi konulunca, Ankara’da ileri bir merkeze sevk edilmişti.