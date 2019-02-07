Bingöl'de art arda korkutan iki deprem! Bingöl'de art arda 3.9 ve 2.7 büyüklüğünde iki depremle sallandı. Depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Bingöl'ün Adaklı ilçesinde saat 23.35 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden 11 dakika sonra yine merkez üssü Adaklı olan 2.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

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