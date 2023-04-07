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Gündem Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-07 12:57:00 -
Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bingöl, beraberinde 5 ille birlikte AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmişti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 şiddetinde bir sarsıntı gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedildi

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Kayseri ve Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Vatandaşlar dışarı çıktı

Deprem sırasında iş yerinde ve evlerde olan vatandaşlar dışarı çıktı. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmediği öğrenildi.

4 gün önce afet bölgesi ilan edilmişti

6 Şubat'taki depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde, Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerleri Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kabul edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Deprem afetleri nedeniyle yaşanan yıkım ve can kayıpları üzerine 11 ilimiz ve Sivas ili Gürün ilçemiz 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak kabul edilmiştir. Söz konusu depremler 11 ilimiz dışındaki bazı illerimizi de etkilemiş olup hasar tespit çalışmaları neticesinde; Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman illerimizde yer alan bazı yerleşim birimlerinde az, orta veya ağır derecede hasar gören binalar olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, bahsi geçen illerimizde hasar meydana gelen binaların bulunduğu yerleşim yerleri de 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kabul edilmiştir" denildi.

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