Bingöl'de 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince bölgede arazi arama faaliyetlerine devam edildi.

Süren çalışmalarda bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kış ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.