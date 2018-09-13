Bingöl'de 3 terörist daha imha edildi
Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK' mensubu 3 terörist öldürüldü.13 Eylül 2018 Perşembe 10:46
Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda 2'si kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede arazi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.
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