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Bingöl'de 3 terörist daha imha edildi

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK' mensubu 3 terörist öldürüldü.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:46
Bingöl'de 3 terörist daha imha edildi

Bingöl kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıköy kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 2'si kadın 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, bölgede arazi arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:46
  1. PKK
  2. Bingöl Valiliği

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