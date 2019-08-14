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Bingöl’de 1 ayda 175 kişi istihdam edildi

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu tarafından Temmuz ayı içinde 175 kişininistihdam edildiği bildirildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
Bingöl’de 1 ayda 175 kişi istihdam edildi

Bingöl Çalışma ve İş Kurumu tarafından Temmuz ayı içinde 175 kişininistihdam edildiği bildirildi.


İŞKUR İl Müdürlüğü, Temmuz 2019 faaliyet raporunu açıkladı. Açıklanan raporda, “78 Kişiye İşbaşı Eğitim Programı düzenlenmiştir. 175 Kişi işe yerleştirilmiştir. 729 Kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 90 işyeri ziyaret edilmiştir. 171 Kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmıştır. 151 Kişiye Mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir. 105 Kişiye Sosyal Çalışma Programı düzenlenmiştir. Ağustos ayı içerisinde Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları, İşsizlik Sigortası İşlemleri, İş ve Meslek Danışmanlığı, İşyeri Ziyaretleri ve İşe Yerleştirme hizmetlerimiz ve diğer iş ve işlemlerimiz devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
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