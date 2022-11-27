  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bingöl Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 15:04:00 -
Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 25.11.2022 tarihinde itibaren 09.12.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23