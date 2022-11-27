Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. Başvurular 25.11.2022 tarihinde itibaren 09.12.2022 tarihi mesai bitimine kadardır.
Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız