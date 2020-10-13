Bingöl Üniversitesi canlı ders takip zorunluluğunu yüzde 70’ten 25’e indirdi
Bingöl Üniversitesi, yüzde 70 olan öğrencilerin canlı ders takip zorunluluğunu 25’e düşürdü.
Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeni dönemin 5 Ekim itibarıyla uzaktan eğitim ile başladığını belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Bazı öğrencilerimizin imkanları olmayabilir düşüncesiyle canlı ders süresini 15 dakika ile sınırladık. Öbür taraftan da ödev sunumlarla bunu destekledik. Normal şartlarda yüzde 70 oranında öğrencinin canlı dersi takip etmesi gerekiyor. Biz öğrencilerimizin altyapısının yeterli olmayabileceğini düşünerek derslerin takip sürecini yüzde 70’ten yüzde 25’e indirdik.