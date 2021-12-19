Türkiye’nin dört bir yanında soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bingöl’de süren etkili kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi?

Bingöl okullar tatil mi 20 Aralık | Yarın okullar tatil mi Bingöl?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.