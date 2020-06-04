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Aktüel

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:02:25 -
Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda merkez ilçe kırsalından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kapsamında yapılan arazi aramasında, meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü 3 el bombası, telsiz, çeşitli çaplarda 218 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerinin, il genelinde terör örgütüyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

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