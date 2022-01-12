Bingöl’de bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ise hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini araştırıyor. Peki, Bingöl okullar tatil mi?

Bingöl Karlıova'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Perşembe Karlıova'da okul tatil mi?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

Karlıova’da 13 Ocak Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilecek.