  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başladı
Aktüel

Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığı, Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 1022 personelin görev aldığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi - Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 38 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 09:34:21 -
Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başladı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta 1022 personelin görev aldığı Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlandı.

Operasyonda, Bingöl, Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1022 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 iş birlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'
Dünya

Türkiye'den ilk talep! 'Türkiye doğalgaz satarsa en büyük alıcı biz olacağız'

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden dolayı Türkiye'yi tebrik eden Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Eğer Türkiye, net bir şekilde..
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı