Bingöl Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarında enerji üretimine başlandı

BİNGÖL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Bingöl'de üretime alınan Aşağı ve Yukarı Kalehan barajlarına ilişkin, "Her iki santralimizin yılda 2,7 milyar kilovatsaatlik bir üretim kapasitesi söz konusu." dedi.

Bingöl'de düzenlenen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan, yeni devreye alınan Aşağı Kalehan Barajı ve Hidro Elektrik Santrali'nin silindirle sıkıştırılmış beton barajlar kategorisinde dünya birincisi seçildiğini belirtti.

500 megavatlık güce sahip santralin 30 kilometre ilerisinde Yukarı Kale köyü santrali olduğunu ve 620 megavatlık santral kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Tancan, şöyle devam etti:

"Her iki santralimizin yılda 2,7 milyar kilovatsaatlik bir üretim kapasitesi söz konusu. Santraller yapılırken yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlandı. Şu anda da yaklaşık 300 kişi işletme ağında santralde görev yapıyor. Bu santralin özeliklerinden birisi de silindir ile sıkıştırma alanında dünya birincisi ödülüne sahip olması, her iki santralimizin de ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve bize bu eseri kazandıran her iki yatırımcı şirketimize de tüm milletimiz adına, enerji camiamız adına teşekkürlerimi sunuyorum."

- "Türkiye ekonomisine katma değer oluşturacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, önemli iki barajın açılışına şahit olduklarını söyledi.

İki barajın sadece bölge ve Bingöl için değil ülkenin çok önemli kıymetli barajı olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin üretiminin yüzde birden fazlasını inşallah bu iki baraj tek başına gerçekleştirecek. Bir milyon civarında hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacak. Ülkemizin kalkınmasına büyük bir güç verecek. Yüzyıllarca boş yere akıp duran suyumuz böylece ülkemize katma değer üretmiş olacak. Her yıl yaklaşık bir milyar lira ülke ekonomisine katma değer oluşturacak. Üstelik bunlar milli bütçeden değil kamu-özel işbirliği dediğimiz modelle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünyaya örnek olabilecek bir modelle geliştirildi. Milli bütçeden bir kuruş para çıkmadan özel sektör marifetiyle bunlar gerçekleştirilmiş ve ülkemize kazandırılmış oldu."

Yılmaz, hidroelektrik santrallerin aynı zamanda çevreci yatırımlar olduğunu, fosil yakıtlar yerine yenilebilir enerji olması yönüyle de çevreye katkıda bulunacağını, ülkenin karbon salınımını düşürerek daha temiz şekilde ülkenin enerjisini karşılayacağını ifade etti.

Türkiye'nin enerji bağımlısı ve enerji ithal eden bir ülke olduğunu anımsatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu dev eserler aynı zamanda dışa bağımlılığımızı azaltan ve enerji ihtiyacımızı yerli kaynaklarla karşılayan eserler. Bu yönüyle de cari açığı düşüren yatırımlar. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın çok büyük bir kazanım. Allah hayırlı mübarek etsin. Bu dev eserlerin kazandırıldığı dönem aynı zamanda bölgemizde terörün azaldığı, güvenliğin pekiştiği bir dönem. İnşallah bu ortamda yeni yeni kamu ve özel sektör yatırımlarıyla Bingöl’ümüz, bölgemizin kalkınması devam edecek. 2023 vizyonun Bingöl olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Koronavirüs döneminde çok başarılı bir performans ortaya koyan ülkemiz, başka ülkeler çok farklı sıkıntılar ve gündemlerle meşgul olurken çok şükür açılış üstüne açılışlar gerçekleştiriyor. İnşallah bu açılışlarla birlikte koronavirüs sonrası dönemde de devam eden atılımlarla birlikte Türkiye dünya ekonomisinde de hak ettiği yere gelmeye devam edecek."

Törene, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, yüklenici firma yetkilileri Mehmet Cengiz ve Hayrettin Özaltın, diğer yetkililer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.