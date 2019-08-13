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Bindiği otomobilde can verdi

Tokat'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:36
Bindiği otomobilde can verdi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Coşkun Kurt (28) yönetimindeki 34 FPJ 22 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sazak köyü yakınlarında devrildi.

Olay yeride can verdi

Kazada araçta bulunan Serkan Kışlalı (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Mutlu Kurt (16) ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:36
  1. Tokat'ın Reşadiye ilçesi
  2. Coşkun Kurt
  3. Reşadiye Devlet Hastanesi
  4. Serkan Kışlalı

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