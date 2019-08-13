Bindiği otomobilde can verdi Tokat'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Coşkun Kurt (28) yönetimindeki 34 FPJ 22 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sazak köyü yakınlarında devrildi. Olay yeride can verdi Kazada araçta bulunan Serkan Kışlalı (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile Mutlu Kurt (16) ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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