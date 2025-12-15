  • İSTANBUL
Gündem Binbaşı Cem Ersever'in katili Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu?
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Saygı Öztürk’ü “Ben Yeşil kod Mahmut Yıldırım” diyerek arayan kişinin kim olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, söz konusu şahsın bir cinayet hükümlüsü olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Uzamnlar Yeşil'in 90'larda öldüğünü hatırlattı. Dönemin istihbarat teşkilatları tarafından kullanılan ve yetkileriyle doğu'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan Yeşil emekli Binbaşı Cem Ersever'i öldürdükten sonra ortalıktan kaybolmuştu.

İçişleri Bakanlığı, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ü "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu söyleyen bir kişi tarafından aranmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu telefonun santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez yapıldığını duyuran Bakanlık, “aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğunun tespit edildiğini” duyurdu.

 

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"11 Aralık 2025 tarihinde “Telefonla arayan kişi ben Yeşil dedi” başlıklı bir medya haberi yayınlanmıştır. Şahsın söz konusu gazeteyi santral numarasından 9 Aralık 2025 günü 3 kez aradığı belirlenmiştir.

İlk arama 1 dakika 59 saniye sürmüştür. 2. arama 15 dakika sürmüştür. 3. arama ise 13 dakika 34 saniye sürmüştür. Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, ‘Adam öldürme, kasten yaralama ve mala zara vermekten’ suç kaydı bulunmaktadır."

