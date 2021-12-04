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Yerel Binanın balkonu çöktü
Yerel

Binanın balkonu çöktü

Binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu çöktü.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:51:00 -
Binanın balkonu çöktü

Olay, Gençosman Mahallesi Ak Sokakta bulunan 4 katlı binada yaşandı. Çatlaklar bulunduğu belirtilen binanın üçüncü katındaki dairenin balkonu çöktü. Olayda yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tehlikeli parçaları toplarken, zabıta ekipleri bina sakinlerinin tedbir amaçlı binadan çıkmasını istedi.

Bina sahibi Lokman Döger, "Binanın balkonu yere düştü. Ben mal sahibiyim kiracılar oturuyor. Binanın boşaltılması talep ettik. Binayı boşaltıyorlar ne olacak bizde bilmiyoruz. Çok şükür hiçbir yaralı yok. 30 yıllık bir bina" dedi. Balkonu çöken dairede oturan Salih Önder, ise "Kiracıyım buradan çıkarsam gidecek yerim yok. Halimiz ne olacak bilmiyoruz. Bekliyoruz şu anda. Ben balkonu çöken dairede oturuyorum. Küçük çocuklarım ve ailem içerde bekliyoruz. Sonucu bekliyoruz. Eşim evdeydi bir anda olmuş ben işteydim işten geldim böyle" diye konuştu. Karşı binada oturan mahalle sakini, "Ben karşı binada oturuyordum her gün biraz daha aşağı doğru geldiğini görüyordum. Korkudan çocuklarımızı bile dışarı gönderemiyorduk. Bu şekilde olacağı belliydi" ifadesini kullandı.

Bina sakinleri otele yerleştirildi

Öte yandar bina sakinleri Güngören Belediyesinin ekipleri tarafından otellere yerleştirildiği öğrenildi. Belediye ekiplerinin pazartesi günü alacağı karot örneği sonucuna göre binanın akıbeti belli olacak

 

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