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Ekonomi Binance'dan Elon Musk'a sert tepki
Ekonomi

Binance'dan Elon Musk'a sert tepki

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın sınıf arkadaşı Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, Musk'ın kripto para yorumlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 21:08:00 -
Binance'dan Elon Musk'a sert tepki

Kripto para piyasalarında hareketli günler yaşanırken Binance CEO'su Changpeng Zhao, Binance sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Zhao, Binance'ın işlem platformunda piyasaların hızlı hareket ettiği zamanlarda problemler yaşanabildiğini, dünkü işlem durdurmanın da bundan kaynaklandığını belirtti.

Musk için dikkat çeken sözler

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Zhao "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Musk'ı takipten çıkardı

Zhao geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı Tesla'nın otomobilleri Bitcoin ile satmaktan vazgeçmesi ve spekülatif davranışlarından ötürü Twitter'da takipten çıkarmış ve serzenişte bulunmuştu. Zhao'nun Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" dedi ve "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasını yaptı.

Kripto paralar Çin'in kararıyla düştü

Çin'de bulunan regülatörler finans sektörüne kripto paralarla ilişkili hizmetleri vermeyi ve kripto para işiyle ilgili şirketlerle çalışılmasını yasakladı. Bu kararın ardından Bitcoin'de büyük düşüşler görülürken Coinbase'in hisseleri yüzde 10 oranında geriledi. Binance da işlemleri teknik sorun nedeniyle geçici olarak durdurdu.

Kolej zamanından arkadaşlar

Milyarder iş adamı Elon Musk ile Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'nun kolej zamanından çocukluk arkadaşı olduğu iddia ediliyor.

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