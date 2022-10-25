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Gündem Binali Yıldırım'ın son durumu açıklandı
Gündem

Binali Yıldırım'ın son durumu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 21:23:00 -
Binali Yıldırım'ın son durumu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulunarak, "Tedavisi devam eden Binali Yıldırım’ın sağlık durumu iyi, kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı” dedi.

Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sn. Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

 

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