Binali Yıldırım'ın memleketinde kazanan belli oldu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın memleketi olan Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, ilk belirlemelere göre seçimi AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı.31 Mart 2019 Pazar 19:53
Binali Yıldırım'ın memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi AK Parti adayı Çakmak Paçacı kazandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın memleketi Refahiye merkezinde, seçmenlerin 902’si AK Parti’ye oy verirken, MHP’ye 854, CHP’ye ise 11 oy çıktı
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