Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına cevap! 'Çamur atanın önce kendi elleri kirlenir'

Firari Sedat Peker'in iddialarına canlı yayında cevap veren AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Bu olsa olsa çamur at izi kalsın suçundan bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir." dedi.

'Oğlum ihtiyaç sahiplerine maske vb. yardım malzemeleri götürdü'

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek kritik toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Firari mafya lideri Sedat Peker'in bugünkü iddialarına cevap veren Yıldırım, "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı." dedi.

'Çamur atanın kendi elleri kirlenir'

Binali Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "İddialar kesinlikle iftiradır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek tümüyle hakarettir, tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamur at izi kalsın suçundan bir suçlamadır. Unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir."