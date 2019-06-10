Binali Yıldırım'dan İzlanda'ya sert tepki!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile bir televizyon kanalında beraber olacağız. İstanbul'u, İstanbul'un sorunlarını konuşacağız.” Diyen Yıldırım, “Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Detaylar çalışılıyor. Moderatör bize bilgi verecek. İsmail Küçükkaya başarılı, program yapan bir arkadaşımız. Ümit ediyorum programda da başarısını sürdürecektir. Başından beri kim olursa olsun dedim ve Uğur Dündar teklifini de ben yapmıştım.” açıklamasında bulundu.

İzlanda’da Millilerimize uygulanan eziyet

Binali Yıldırım, “Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak çok daha güzel bir başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim” dedi.