Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması!

TBMM Başkanı ve AK Parti istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığından istifa etmeme konusundaki kararımda değişiklik yok" dedi.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kahvaltısında gazetecilerle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Meclis Başkanlığı'ndan istifa tartışmalarına noktayı koyan Yıldırım, "Hukukun olduğu yerde etik konuşulmaz. TBMM Başkanlığından istifa etmeme konusundaki kararımda değişiklik yok" dedi.