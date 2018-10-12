Binali Yıldırım'dan casus Brunson açıklaması: Davanın içeriğini bilmiyoruz
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre'ye yapacağı ziyaret öncesi casus Brunson olayıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Davanın içeriğini bilmiyoruz" dedi.12 Ekim 2018 Cuma 19:43
Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Veras'ın daveti üzerine 139. Genel Kurul çalışmalarına katılmak için Cenevre'ye hareket etmeden önce basın mensuplarıyla biraraya geldi.
'Davanın içeriğini bilmiyoruz'
Binali Yıldırım, Brunson davasına ilişkin soruyu "Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları içerisinde gereken kararı verecektir" diye yanıtladı.
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