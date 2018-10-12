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Binali Yıldırım'dan Ankara mesajı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 95. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Ekim 2018 Cuma 16:16
Binali Yıldırım'dan Ankara mesajı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türk tarihinin en uzun yüzyılı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanmıştır. Devletimizi tarih sahnesinden silip, milletimize ateşten gömlek giydirilmek istenilen zorlu yıllar, peş peşe kazanılan şanlı zaferlerle sona ermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Osmanlı Devleti'nin varisi olarak Anadolu'da yeniden ayağa kalktığını ve Türk milletinin tarihteki yolculuğunu devam ettirdiğini belirten Yıldırım, Ankara'nın, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 20 bin nüfuslu küçük bir kasaba olduğunu, bugün ise 5,5 milyon nüfusu ile dünyanın 38. büyük şehri haline geldiğini ifade etti.

"20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanmıştır"

Ankara'nın, devletin idari başkenti oluşunun yanı sıra, ekonominin de dinamosu durumunda bulunduğuna işaret eden TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihinin en uzun yüzyılı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanmıştır. Devletimizi tarih sahnesinden silip, milletimize ateşten gömlek giydirilmek istenilen zorlu yıllar, peş peşe kazanılan şanlı zaferlerle sona ermiştir. 95 yıl önce kurduğumuz yeni devletin adı Türkiye Cumhuriyeti, başkenti de Ankara olarak ilan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önceki gelişiyle Ankara'nın da tarihteki rolü değişmiştir. İstiklal mücadelesinin karargahı olarak belirlenen Ankara, milletimizin ve devletimizin istikbalinde önemli bir görev üstlenmiştir. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, İlk Cumhurbaşkanımız ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milletimize ve devletimize hizmet eden bütün büyüklerimizi şükran ve hürmetle anıyorum.”

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:16
  1. Ankara
  2. Binali Yıldırım

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