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Binali Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hainterör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in ailesini ziyaret etti.

07 Ekim 2018 Pazar 15:09
Binali Yıldırım, şehit ailesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Hekim'in Antalya'daki ailesine ziyarette bulundu. 

Antalya'ya eşi Semiha Yıldırım ile gelen Yıldırım, Antalya Havalimanı'nda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, sevgi gösterilerinden dolayı teşekkür etti. 

Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibiyle gösterilerinin ardından fotoğraf çekindi.

Antalyalıların kendisini coşkulu şekilde karşıladığını ifade eden Yıldırım, "Erzincan'da doğdu, gönlümüze yerleşti" sloganları üzerine 81 ilin vatandaşlarını sevdiğini belirtti.

Birlik beraberlik mesajı veren Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız bir şekilde geçmişte yaşadık, bundan sonra da birlikte yaşamaya devam edeceğiz." dedi. 

Yıldırım, daha sonra Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ali Hekim'in Aksu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. 

Şehidin annesi Ayşe ile babası Hasan Hekim'e başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan dualara eşlik etti. 

Yıldırım'ın, esnaf ziyareti sonrası Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin,Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir otelde görüşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:09
  1. Batman
  2. Erzincan
  3. Antalya
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  5. Şehit Uzman Çavuş Ali Hekim
  6. Şehit ailesini ziyaret

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