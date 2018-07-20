Binali Yıldırım memleketi Erzincan'da!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Memleketin her köşesinde artık devletin tamamen hakimiyeti söz konusu" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım, cuma namazı öncesi Refahiye ilçesinde yapımı devam eden hastane, emniyet müdürlüğü, bölge trafik istasyonu, hastane lojmanı ve okul inşaatlarını inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe meydanında vatandaşlara seslenen Yıldırım şöyle konuştu:

"Yakın zamanda bir seçim gerçekleştirildi. Bizim yüzümüzü ak ettiniz. Allah sizin yüzünüzü de ak etsin. Her zaman bize güç verdiniz, destek verdiniz ve biz de sizden aldığımız güçle, destekle memleketimiz için, milletimiz için çalışıp ülkemizi daha iyi konumlara getirmek için gayret gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olarak görev yaptık, böylece noktayı koyduk. Yeni sisteme geçtik, yeni sisteme geçerken de siz her türlü desteği verdiniz güç verdiniz. 16 Nisan'da yeni sistemi halk oylamasında Erzincan, Refahiye, bütün ilçeleri en güzel şekilde destekledi ve 'evet' kararını verdiniz. 24 Haziran da esasında 16 Nisan kararının bir devamıydı. Orada da Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yüksek bir oyla ilk turda seçtiniz, Allah sizden razı olsun."

Terör konusuna değinen Yıldırım, "Değerli kardeşlerim, Erzincan özeli ama genel olarak da yurdun her tarafında da hamd olsun terör mücadelesinde büyük bir başarı elde ettik. Artık Erzincan terörle anılmıyor. Hiçbir tarafında bir sıkıntı yok. Bırakın Erzincan'ı, memleketin her köşesinde artık devletin tamamen hakimiyeti söz konusu." diye konuştu.

Yaylaların teröristlerden arındırıldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Geçenlerde Bitlis'e, Bingöl'e Hakkari'ye gittim. Orada yaylalarda artık sürüler, teröristler değil, koyun sürüleri, sığır sürüleri otlak yapıyorlar. Her şey daha güzel olacak. Önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sağlam tutalım. Memleketimizi milletimizi bölmeye çalışanlara, FETÖ'cülere, bölücülere fırsat vermeyelim. Bundan çok zarar gördük. Aile fertlerini birbirlerine düşürdüler. Bu FETÖ'cüler memlekete, millete büyük zarar verdiler. Babayı evlada, kocasını hanımına maalesef düşman ettiler, çok büyük zarar verdiler. Ama bütün bunların üstesinden geliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu belayı da defetmiş olacağız. Büyük kısmını da hallettik, böylece bize hiç kimse zarar veremeyecek. Türkiye bölgede güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği bir şey yok. İçeriden dışarıdan memleketimizi maalesef zayıflatmak için boş durmuyorlar. Bunu hep görüyoruz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Milletimizin birliği beraberliği, toprak bütünlüğümüz, ay yıldızlı bayrağımız, devletimiz, toprağımız ve millet olarak birlikteliğimizi sağlam tuttuğumuz müddetçe bize hiç kimse bir şey yapamaz."