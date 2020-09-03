Binali Yıldırım Korona mı oldu?

Türkiye’nin 1 Haziran’dan itibaren koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinden sonra koronavirüsün yayılma hızında artış söz konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı 2 Eylül günlük koronavirüs vaka tablosuna göre, yeni korona tespit edilen hasta sayısı bin 600’lere dayandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada her yaş grubunun koronavirüs salgını tehdidi altında bulunduğunu söyledi.

AK Parti’den istif edip DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan ve eşi koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de çok sayıda personel virüse yakalandığı bilinmekte. Siyaset çevresine koronaya yakalandığını açıklayan son isim ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Parlementer Sistemin son başbakanı Binali Yıldırım ve eşi oldu.

Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Memleketi Erzincan’da bulunan AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım ve eşin koronaya yakalandığı iddia edilmişti. Bu iddianın doğru olup olmadığı merak edilirken, Binali Yıldırım sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaparak koronaya yakalandığını doğruladı. Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, vücut kırgınlığı sebebiyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduklarını söyledi. Yıldırım, yapılan test neticesinde korona hem kendisinin hem de eşinin testlerinin pozitif çıktığı açıkladı.

Binali Yıldırım’ın sağlık durumu nasıl?

Korona testi pozitif çıkan Binali Yıldırım’ın sağlık durumu da merak ediliyordu. Binali Yıldırım kendisinin ve eşinin sağlık durumuna ilişkin de sevindiren haberi verdi. Binali Yıldırım, eşi ve kendisinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.