'Binali Yıldırım ile ilgili tüm belgeleri açıklıyorum' diyerek duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa mitinginde yaptığı açıklamada, "O Binalı Yıldırım’a soruyorum bu meydandan; senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye’ye gelecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların üzerine konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın müvekkili Av. Yaşar Baş, Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

Av. Yaşar Baş, "Ahmet Davutoğlu müvekkilim Binali Yıldırım’a “Binali Yıldırım’a soruyorum buradan. Senin yabancı bankalardaki hesabın ne zaman Türkiye’ye gelecek” demiş. Sn. Binali Yıldırım’ın avukatı olarak gerçekleri aşağıda belgeleri ile açıklıyorum…" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

Ahmet Davutoğlu FETÖ trolleri ile suç örgütlerinin uydurduğu bu yalanları, daha önce de dile getirdi. Bu ciddiyetsiz yalanlar nedeniyle, ayrı ayrı dava dilekçesi yazmaya bile değmeyen troller yerine, trollerin sözcülüğünü üstlenen Ahmet Davutoğlu ile yargı önünde hesaplaştık. Dolayısıyla soru görünümlü son trol saldırısının cevabını da en iyi Ahmet Davutoğlu biliyor. Çünkü yalan ve iftiralarına karşı doğru cevabı mahkeme kendisine bildirdi. Bu cevabı çok iyi biliyor ama bilerek doğru konuşmuyor. Ahmet Davutoğlu’nun çok benzer iddiaları nedeniyle açtığımız Ankara 28.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/247 Esas sayılı davasının dava dilekçesi de ekte.. Bu dava, dile getirilen yalanlar troller ve suç örgütleri adına Ahmet Davutoğlu tarafından ispatı için yapılmış meydan okumadır. Yeri gelmişken ifade edeyim.. Yasal olarak davaya cevap süresi iki hafta iken, cevap süresi mahkemece fiilen 2,5 ay uzatıldı.. Bakın bakalım yurt dışındaki bir tek kuruştan söz ediyor mu.. Tescilli müfteri Ahmet Davutoğlu’na soruyorum.. Madem Binali Yıldırım’ın yurt dışındaki banka hesaplarında parası olduğunu iddia ediyorsun. Hangi bankada ne kadar parası olduğunu mahkemeye neden bildirmedin. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi Ahmet Davutoğlu’nun ve sözcülüğünü yaptığı trollerin yalanlarını ve iftiralarını tespit edip, kendisine bildirdi. Henüz mahkeme kararının mürekkebi bile kurumadı.. Ancak Ahmet Davutoğlu hiç sıkılmadan aynı yalan ve aynı iftiralara devam ediyor. Hayatı yalan ve iftira olan trollerin her birini ayrı ayrı muhatap almaya değmez. Ancak trollerin sözcülüğünü üstlenen Ahmet Davutoğlu ile her bir yalanı için mahkemeler huzurunda ayrı ayrı hesaplaşacağız. Ahmet Davutoğlu’nun müfteri olduğu mahkemece tespit edilmiştir. Artık Ahmet Davutoğlu tescilli bir müfteridir… Hatta öyle bir müfteridir ki… Söylediği yalanları mahkeme huzurunda kendisi bile savunamamıştır.

İşte o belgeler:

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