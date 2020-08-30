Binali Yıldırım Erzincan Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte tarihe Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olarak geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım şu sıralar memleketi Erzincan’da sıla-i rahim yapıyor.

Uzun süredir kameralardan uzak duran Yıldırım, memleketi Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'ndaki Aynur Güneş'in seslendirdiği "Erzincan'a Girdim Ne Güzel Bağlar" türküsü eşliğindeki görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Yıldırım’ın adı yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile anılıyordu.

"Adeta cennetten bir köşe"

Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini hem İnstagram hesabında hem de Twitter’da paylaşan Binali Yıldırım, paylaşımına "Adeta cennetten bir köşe" notunu düştü.Yıldırım paylaştığı fotoğraflarda tırpanla ot biçiyor.

Uzun bir süre sonra görüntüleri ortaya çıkan Yıldırım’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Bazı kullanıcılar Yıldırım’ın çalışkanlığına ve siyasette aktif görev aldığı dönemdeki icraatlerine vurgu yaptı.