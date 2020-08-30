  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Binali Yıldırım Erzincan Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini paylaştı
Siyaset

Binali Yıldırım Erzincan Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım Erzincan'da vatan hasreti gideriyor. Yıldırım Twitter hesabından Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini Adeta cennetten bir köşe" notu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 15:49:00 - 2020-08-30 15:51:23

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte tarihe Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı olarak geçen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım şu sıralar memleketi Erzincan’da sıla-i rahim yapıyor.

Uzun süredir kameralardan uzak duran Yıldırım, memleketi Erzincan'daki Dumanlı Yaylası'ndaki Aynur Güneş'in seslendirdiği "Erzincan'a Girdim Ne Güzel Bağlar" türküsü eşliğindeki görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Yıldırım’ın adı yeni sisteme geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile anılıyordu.

"Adeta cennetten bir köşe" 

Dumanlı Yaylası'ndaki görüntülerini hem İnstagram hesabında hem de Twitter’da paylaşan Binali Yıldırım, paylaşımına "Adeta cennetten bir köşe" notunu düştü.Yıldırım paylaştığı fotoğraflarda tırpanla ot biçiyor.

Uzun bir süre sonra görüntüleri ortaya çıkan Yıldırım’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. Bazı kullanıcılar Yıldırım’ın çalışkanlığına ve siyasette aktif görev aldığı dönemdeki icraatlerine vurgu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı
Dünya

İdlib’de Türk askeri birliğine bombalı saldırı

YPG/PKK’lı teröristler Suriye’nin İdlib kentinde bulunan Türk askeri birliğine düzenlediği bombalı araçla saldırı girişiminde 9 askerimiz ya..
Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var
Gündem

Sınırda çatışma çıktı! Şehitlerimiz var

Türkiye-İran sınırında Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit old..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı