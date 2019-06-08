Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı
23 Haziran İstanbul Yerel Seçimleri öncesi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış tüm hızıyla sürerken, dijital medya verileri, Yıldırım’ın sosyal medyadaki izlenme/görüntülenme sayısının, İmamoğlu’nu neredeyse ikiye katladığını ortaya koydu.08 Haziran 2019 Cumartesi 09:01
İki adayın; kişisel Twitter, YouTube, Facebook ve Instagram hesaplarından elde edilen toplam izlenme/görüntülenme verilerine göre; İmamoğlu’nun toplam izlenme/görüntülenme sayısı 8.014.158 olurken, Yıldırım’ın toplam izlenme sayısı 15.031.046 olarak tespit edildi.
İki adayın sosyal medya analizini yansıtan detaylı veriler şu şekilde:
Facebook: 5.200.000 izlenme
Twitter: 3.690.000 izlenme
YouTube: 3.088.977 izlenme
Instagram: 3.052.069 izlenme
Facebook: 1.833.468 izlenme
Twitter: 2.280.000 izlenme
YouTube: 1.867.569 izlenme
Instagram: 2.033.121 izlenme
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