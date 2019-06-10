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Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu televizyonda ne zaman saat kaçta bir araya gelecek? Daha öncesi siyasilerin bir araya geldiği ortak televizyon tartışmasında olduğu gibi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın 'ortak canlı yayın' ile ilgili detaylar belli oldu. Moderatör, İsmail Küçükkaya olarak belirlendi. İmamoğlu ile Yıldırım 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da bir araya gelecekler. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İmamoğlu'nun karara ilişkin ilk açıklaması ''İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım başarılar dilerim'' diyerek Binali Yıldırım'ı etiketledi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu canlı yayın

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu televizyonda ne zaman saat kaçta bir araya gelecek? Daha öncesi siyasilerin bir araya geldiği ortak televizyon tartışmasında olduğu gibi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu bir araya gelecek. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın 'ortak canlı yayın' ile ilgili detaylar belli oldu. Moderatör, İsmail Küçükkaya olarak belirlendi. İmamoğlu ile Yıldırım 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'da bir araya gelecekler. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İmamoğlu'nun karara ilişkin ilk açıklaması ''İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım başarılar dilerim'' diyerek Binali Yıldırım'ı etiketledi.

AK Partili’li Mahir Ünal ve CHP'li Engin Altay İstanbul Seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında yapılması planlanan ortak yayın için bir kez daha görüştü. Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım ortak yayının tarihi ve saati belli oldu

 

İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Ortak yayına ilişkin detayların açıklanmasının ardından Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun açıklaması şöyle: "16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail moderatörlüğünde sizinle İstanbul’u tüm yönleriyle konuşmaktan büyük keyif alacağım. Başarılar dilerim @BY (Binali Yıldırım)"

Mahir Ünal'ın açıklamaları şu şekilde; Mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. 23 Haziran İstanbul seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Sayın Binali Yıldırım ve sayın Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'de bir araya geleceklerdir. Canlı yayın tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecektir. Moderatörlüğü İsmail Küçükkaya gerçekleştirecektir.

CHP'li Engin Altay'ın söyledikleri şu şöyle;

"Eşit süre ve eşit sorularla yapılacak. Canlı yayın programı da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Teknik ekip ise AK Parti ve CHP ekiplerinden oluşacaktır."

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
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