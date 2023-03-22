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Gündem Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor
Gündem

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-03-22 14:31:00 -
Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kararı bekliyor

AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ederken, 3 dönem kuralına takılanlar içinde başvurular alınıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın başvurusunu yaptığı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın ise başvurunu henüz yapmadığı, partisinden gelen karara göre hareket edeceği öğrenildi.

Tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’de de milletvekili aday adayı olmak isteyenler için başvurular devam ediyor. AK Parti’de ise en çok merak edilen konuların başında “3 dönem kuraları” geliyor; çünkü partinin önemli isimleri tüzük gereği 3 döneme takılıyor.

60’ın üzerinde milletvekilinin 3 dönem kuralına takıldığı ifade edilirken, AK Parti’nin bu konuda nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. 3 döneme takılan milletvekillerin bazılarının başvurusunu yaptığı, bazılarının ise kararı beklediği öğrenildi.

İzmir'den 2 isim bu kuralı takılıyor: Binali Yıldırım-Hamza Dağ

İzmir’de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ bu kurala takılıyor. Hamza Dağ’ın ise tekrar İzmir’den başvurusunu yaptığı öğrenildi. Yine İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’ın ise başvurusunu henüz yapmadığı, partisinden gelecek kararı beklediği öğrenildi.

3 dönem kuralıyla ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

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