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Binali Yıldırım, 10 dilde Nevruz'u kutladı

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı'nı 10 dilde kutlayan mesaj yayımladı.

21 Mart 2019 Perşembe 14:04
Binali Yıldırım, 10 dilde Nevruz'u kutladı

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz Bayramı’nı kutlama mesajı yayımladı.

Yıldırım mesajda şöyle dedi: “Milletçe coşkumuzu, heyecanımızı artıran Nevruz Bayramı’nı kutluyorum. Bugün 46. ölüm yıldönümünde andığımız büyük ozanımız Aşık Veysel’in ‘Benim Sadık Dostum’ dediği toprağın canlanışını ve baharın gelişini müjdeleyen bayram vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin neşeli ve coşkulu geçmesini diliyorum. Aramızdaki kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini hatırlatan bu güzel günün gönül coğrafyamızdaki milletler arasında sosyal ve kültürel köprüler kurduğuna inanıyorum. Nevruz Bayramı’nın, bölgemizde ve dünyada barış ve kardeşliğin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Birliğimizin, barışımızın, muhabbetimizin daim olmasını diliyor, 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutluyorum.

Yıldırım ayrıca sosyal medya hesaplarından Nevruz Bayramı’nı Azerbaycan Türkçesiyle, Özbekçe, Kürtçe, Zazaca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Gürcüce ve Arapça kutladı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:04
  1. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Nevruz Bayramı
  3. sosyal medya

YORUM YAZ

  • Temel KılıçTemel Kılıç13 dk önce
    Ne şeklde inanman gerekdiğini bilmek ve o şekl üzere sâbit-kadem olmak,konuya farklı bakanla ra saygısızlık olmaz.Ehl-i Sünnet,benim konuya bakışım bu derken,sen de böyle inanmak zorun dasın diye dayatmada bulunmuyor ki.
  • Temel KılıçTemel Kılıç40 dk önce
    'Ömer Nasûhî Bilmen-Büyük İslâm 'İlm-i Hâl'i-Orucun Nev'leri-Sahîfe: 272-Madde:8 'aynen şöyle demekdedir: 8- " Nevruz " denilen İlkbahar gününde ve " Mehricân " denilen Sonbahar gününde kasden tutulan oruçlar tenzîhen mekrûhdur.Çünkü bu günlere ta'zîm edilmiş gibi olur.Hâlbuki bunlara ta'zîm harâmdır.Meğer ki mu'tâd olan bir oruç,bu günlerden birine tesâdüf etsin,bu mekrûh değildir.

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