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Gündem Binadaki kötü koku ortaya çıkardı! Gaziosmanpaşa'da korkunç olay
Gündem

Binadaki kötü koku ortaya çıkardı! Gaziosmanpaşa'da korkunç olay

Gaziosmanpaşa'da, çevre sakinlerce bir binadan koku geldiğine yönelik ihbarın değerlendirilmesi sonucu 2 erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 17:25:00 -
Binadaki kötü koku ortaya çıkardı! Gaziosmanpaşa'da korkunç olay

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Görevliler, kapının açılmasının ardından 2 erkeğin cansız bedenine ulaştı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından kimlikleri henüz bilinmeyen cesetler Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Emniyetin olayla ilgili cinayet şüphesiyle çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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