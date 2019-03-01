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Bina deprem testi nasıl yapılır? | Belediye depreme dayanıklılık testi ev sağlamlık testi

Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle her daim depremle yüzleşmek zorundayız. Kartal’da çöken bina bir kez daha gösterdi ki başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her ili ve ilçesi depreme yönelik çalışmanın yapılması yönende. Bunun için devlet kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Evim depreme ne kadar dayanıklı diyorsanız soru şu: Evim depreme dayanıklı değil ne yapmalıyım, deprem testi nasıl yapılır, ve fiyatı nedir? Belediye depreme dayanıklılık testi ev sağlamlık testi nasıl yapılır? İşte detaylar…

01 Mart 2019 Cuma 14:42
Bina deprem testi nasıl yapılır? | Belediye depreme dayanıklılık testi ev sağlamlık testi

Türkiye deprem kuşağında yer alması nedeniyle her daim depremle yüzleşmek zorundayız. Kartal’da çöken bina bir kez daha gösterdi ki başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her ili ve ilçesi depreme yönelik çalışmanın yapılması yönende. Bunun için devlet kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Evim depreme ne kadar dayanıklı diyorsanız soru şu: Evim depreme dayanıklı değil ne yapmalıyım, deprem testi nasıl yapılır, ve fiyatı nedir? Belediye depreme dayanıklılık testi ev sağlamlık testi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 4 milyar liralık kredi kaynağı ile kentsel dönüşümde önemli bir süreci başlatacaklarını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi eliyle yapacağımız 40 bin konutun haricinde İller Bankası kanalıyla 4 milyar liralık bir kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmış olacağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faizinde hibe desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış olacağız." dedi. Depremin er ya da geç geleceğini bilerek çürük binalarda oturmaya devam etmenin, kendimizin ve ailemizin canı ile kumar oynamakla eşdeğer olduğu bir kez daha en acı şekilde anlaşıldı. 

Peki bina deprem testi nasıl yapılır?

Özel bir şekilde kurulmuş olan firmalar tarafından bina deprem testi uygulamaları gerçekleştirilirken bu firmalar; inşaat işleriyle ilgilenen ve sektörel olarak yapı ve deprem uygulama araştırma merkezleri konumunda bulunarak hizmet veren firmalardan oluşuyor. Bina sahiplerinin test işlemi gerçekleştirmesi için bu firmalar ile iletişime geçmesi ve binalarının özelliklerini belirttikten sonra taraflarından talep edilen ücreti peşin olarak ödemeleri gerekiyor. Başvuru ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra firmalar tarafından belirlenmiş olan günde binanıza yetkili ekipler, gerekli ölçüm ve uygulama malzemeleri ile gelerek test aşamasını başlatıyorlar. Test aşamasında ekipler tarafından ölçümler yapılırken, binanın olası deprem risklerindeki dayanıklılığı net rakamlarla belirlenebiliyor. Bu noktada ölçümler yapılırken özellikle binanın kolonları, temeli ve duvarları gibi yapı ayrıntıları inceleniyor.

Deprem testi başvuru belgeleri neler?

1. Malik

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Tapu Fotokopisi

2. Başvuru Sahibi Şirket ise;

Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü,

Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Başvuru Sahibi Kiracı ise;

Dilekçe Mülk Sahibince İmzalanacak Aşağıdaki Belgeler Eklenecek

Kira Kontratı Fotokopisi,

Kiracı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. Başvuru Sahibi Kiracı Şirket ise;

Şirket Vergi Levhası,

İmza Sirküsü,

Şirket Yetkilisine ait Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  

5. Başvuru Sahibi Vekil ise;

Vekaletname,

Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Deprem Testi İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanır.

Binanın mevcut durumu için BİNA RÖLEVESİ çizilir.

Zaman içinde depremlerden,  yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarlar tespit edilir.

Binadan yeter sayıda Karot  ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılır; Bina Beton Dayanımı belirlenir.

Röntgen Cihazı ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenir.

Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamalar tespit edilir.

Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanır; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Dayanıklılığı Belirlenir.

Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait DEPREM TESTİ RAPORU hazırlanır.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:43
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