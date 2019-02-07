Bina çökmesine dair çarpıcı analiz: Devletin ciddi bir...

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla katıldığı Manşetlerin Dili programında, 1992’de Kartal’da inşa edilen binanın dün çökmesi ve sonrasında yaşananlar masaya yatırıldı. Türkiye’de müteahhitlik ile ilgili ciddi bir denetimin olmadığının vurgulandığı programda, sermaye bulabilen herkesin, rahatlıkla bina inşaatı yapabildiği ve müteahhit olabildiği belirtildi. Ayrıca devletin müteahhitliği ciddi bir disiplin altına alması gerektiği çağrısı yapıldı.

Sunucu Fatin Dağıstanlı, “Bizde bu müteahhitlik kurumu, öyle içi boş bir kurum ki, herkes bina yapabiliyor.” dedi.

“Hemen harekete geçiyor, müteahhitliğe başlıyor”

“En azından konuyla yakın bir meslekten gelmesi aranmıyor.” diye söze başlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Yani bir bakkal amca, sağdan soldan daire satabileceği birisi varsa, ‘Şuradaki arsadan başlayalım’ deyip, yanında inşaat mühendislerini vb. çalıştırabilecek bir teşebbüsle hemen harekete geçiyor ve müteahhitliğe başlıyor.” tespitinde bulundu.

“Devletin ciddi disiplin altına alması gerekir”

“Sonuç itibariye bir inşaat yapıyorsunuz siz, inşaat yapmak için sadece sermaye gerekmiyor.” diyen Karahasanoğlu, “Mutlaka müteahhitlerin de iyi kötü bu işle ilgili, ya yakından alakalı bir meslekten gelmesi gerekir veyahut da devletin daha ciddi bir şekilde, bir disiplin altına alması gerekir.” ifadesini kullandı.

Çöken binanın çevresinde 7 binanın da riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılmasının söz konusu olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, zeminde de sıkıntı olabileceğinin altını çizdi.

Olaylar sıradan müteahhitlerin binasında yaşanıyor

“İstanbul’da özellikle belediyenin kontrolündeki KİPTAŞ ve benzeri kuruluşların yaptığı inşaatlarda böyle üzücü olaylarla bugüne kadar karşılaşmadık.” tespitini yapan usta gazeteci, “Umarım bundan sonra da karşılaşmayız. Hep karşılaştığımız olaylar, bir mahalledeki sıradan müteahhitin yaptığı bina veyahut da yapılmış binaya sonradan yapılan ek binalar, ek daireler, çıkmalar... Yine burada da 1992’de 5 kat olarak yapılıp, sonrasında da tekrar ilave katlar yapılan bir binadan bahsediyoruz.” dedi.

“Mimarlar Mühendisler Odası’ndan ciddi bir çalışma göremiyoruz”

Karahasanoğlu konuya dair sözlerini şöyle bitirdi:

“Bunlar teknik olarak mümkün müdür değil midir, yani siz temelini atıyorsunuz, 5 kat olarak düşünüyorsunuz, temelini ona göre atıyorsunuz. Sonrasında onun üzerine bir 2 kat 3 kat daha çıktığınız zaman o temelin ilave katları çekebilecek bir kuvveti var mıdır yok mudur... Bunların hesaplamasını yapacak olanlar bizler değiliz, gazeteciler değil, teknik adamlar. Ama geliyorsunuz, işte Mimarlar Mühendisler Odası’ndan bu konuda şu ana kadar ciddi bir analiz, ciddi bir çalışma göremiyoruz.”