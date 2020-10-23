Bin yıllık planlara Erdoğan darbesi

Son 18 yılda uluslararası siyasi arenanın vazgeçilmez bir aktörü olan Türkiye, karanlık mihrakların karargahı olan Türk karşıtı lobicilerin projelerini yırtıp attı. Siyonist Yahudi lobisinin, ‘Arz-ı Mevud’, Rum lobisinin ‘Megalo İdea’ ve Enosis idealleri Erdoğan’ın kararlı ve stratejik hamleleri sonrası ucuz bir rüyaya dönüştü. Ermenistan’ın ‘Sözde Ermeni soykırımı’ ve Dağlık Karabağ işgalinin devamı yönündeki politikaları da ülkemizin son yıllardaki ağırlığı neticesinde bitme noktasına geldi. Son olarak Ortadoğu’nun kukla diktatörlerinin başını çektiği Arap lobisinin Türkiye aleyhtarı politikaları da ümmet coğrafyasıyla kurulan samimi ilişkiler sonrası karşılıksız kaldı.

Siyonist’in hevesi kursağında

Vesayet odaklarının ayaklarına vurduğu prangalardan kurtulan Türkiye, kolonyalist devletlerin ülkemiz üzerinde oynadığı planları bozarken, varlık sebebi Türk karşıtlığı olan lobilerin küflenmiş hayallerini de yerle bir etti. Yıllardan bu yana kanla yoğurdukları ideallerinin kiniyle yaşayan birçok ülke, Erdoğan’ın akıl dolu politikaları neticesinde derin bir sessizliğe büründü. Terör devleti İsrail’in en büyük finans kaynağı olan Siyonist lobiciler hiçbir devirde bu dönemki kadar güçsüz kalmamışlardı. ABD merkezli lobinin binlerce yıllık hayali olan ‘Arz-ı Mevud’ yani Nil’den Fırat’a kadar olan bölgede bir Yahudi devleti kurulması yönündeki çalışmaları Erdoğan’ın ‘One minute’ çıkışı sonrası tek bir adım bile ilerleyemedi. Kudüs’ün bütün dünya tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması yönündeki çabaları da Erdoğan’ın BM konuşması sonrası ciddi bir karşılık bulmadı.

Ermenistan hüsran yaşıyor

Türkiye’ye yönelik düşmanlıkları varlık sebebi olan ve sözde büyük Ermenistan için çabalayan Fransa merkezli Ermeni lobicileri de ağır bir hüsran yaşadı. Dağlık Karabağ’da devam eden 30 yıllık Ermeni işgali, Erdoğan hükümetinin Azerbaycan’a verdiği askeri destek sonrası bitme noktasına geldi. Ermeniler tarafından sürekli olarak dillendirilen sözde Ermeni soykırımı iftirası da bu dönemde çökertildi. Her 24 Nisan öncesi dünyayı esir alan Ermeni lobicilerin hiçbir ağırlığı kalmadı. Başkan Erdoğan’ın ‘arşivleri karşılıklı olarak açalım’ çağrısına cevap vermeyen Ermeniler dünya kamuoyuna rezil oldu.

Rum’un ideası kâbusa döndü

‘Büyük Yunanistan’ hayalini tanımlayan ‘Megalo İdea’ ve Kıbrıs’ın tamamının Yunanistan’a bağlanmasını hedefleyen Enosis lobicileri de Osmanlı tokadını suratlarında hissetti. Yunanistan ve İngiltere merkezli Rum lobisinin Doğu Akdeniz’deki planları donanmamızın bölgedeki gövde gösterisi sonrası suya düştü. Ege’deki kıta sahanlığı sorununda da kararlı bir duruş gösteren Türkiye, tek taraflı maksimalist yaklaşımlara boyun eğmeyeceğini deklare etti. Kıbrıs’ta da KKTC’nin yok sayılmasına müsaade etmeyeceğini belirten Türkiye, Rumların Yunanistan’a bağlanma hayaline de son verdi. Son dönemde Suudi Arabistan ve BAE öncülüğünde faaliyet göstermeye başlayan Arap lobisinin Türkiye ile ümmet arasındaki bağları koparma çabası da Erdoğan’ın samimi gayretleri sonrası sonuçsuz kaldı.