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"Bin TL gelirim var" demişti... "Takılmayın" diyen şarkıcı Berkay Şahin'e Maliye taktı!

Futbolcu Arda Turan ile dün görülen duruşmasında aylık gelirinin 1000 TL olduğunu söyleyen ve sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır.", "Bunlara takılmayın" gibi ifadeler kullanan şarkıcı Berkay Şahin, Maliye'nin radarına takıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe 23:11
"Bin TL gelirim var" demişti... "Takılmayın" diyen şarkıcı Berkay Şahin'e Maliye taktı!

Futbolcu Arda Turan ile duruşmasında bin lira gelir beyan eden ancak daha sonra Instagram hesabından "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin!" diye yazan Berkay Şahin vergi kaçırma şüphesiyle Maliye'nin radarına takıldı.

Vergi Denetim Kurulu, Berkay'ın Instagram hesabında yazdığının vergi kaçırma şüphesi doğurduğundan yola çıkarak soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

3 yıla kadar hapis cezası var

Habertürk'te yer alan habere göre: Daha önce de sanatçıların veya ünlülerin kendi beyanlarını ihbar kabul ederek soruşturma başlattıklarını ve cezalar yazdıklarını belirten Maliye uzmanları Barkay'ın hesaplarının da incelemeye alınacağını ifade ettiler. Hesapları incelenecek olan Berkay eğer suçlu bulunursa kaçırdığı tutarın 3 katı vergi ziyaı cezası, sahte evrak kullanmış, bilerek sahte evrak kullanmış ise veya defter ile ilgili önemli bir tahribat yapılmışsa 3 yıla kadar hapis cezası bile alınabilir.

Mahkemeyi aldattı, "Beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar" dedi

Berkay paylaşımı sonrası bu beyana inanmayanlarla da dalga geçti. paylaşımda "Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder" diye yazdı. Ardından "Gençler takılmayın bu konulara. 1000 TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen inanan kısım" diye dalga geçti.

Şarkıcı Berkay, takipçilerin vergi hatırlatmaları üzerine ise kinaye yaptığını yazdı. Ancak ne hakim karşısındaki durumu ne de bulunduğu durum kinaye yapmasına uygun olmayan Berkay Maliye'yi inandıramadı.

Sadece telif haklarından aylık 200 bin TL kazanıyormuş

 

Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer, telefonla bağlandığı bir programda ''Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var'' açıklamasında bulundu. Ayşegül Mermer ''Maalesef bu konuyla gündeme gelmek istemezdik. Müvekkilim yanlış anlaşıldı. Mahkemeyi, hakimi kandırmak gibi bir şey olamaz.” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:11
  1. Şarkıcı Berkay
  2. Vergi Denetim Kurulu
  3. Arda Turan
  4. Berkay Şahin

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