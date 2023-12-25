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Dünya Bin Selman'dan Sisi'ye tebrik!
Dünya

Bin Selman'dan Sisi'ye tebrik!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 15:00:00 -
Bin Selman'dan Sisi'ye tebrik!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır'da göstermelik seçimleri kazanan Sisi'yi tebrik etti.

Suudi Arabistan devlet ajansının (SPA) Pazartesi günü bildirdiğine göre Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yi yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

SPA'nın haberine göre Veliaht Prens telefon görüşmesi sırasında Sisi'ye " başarılar ve Mısır halkı için daha fazla ilerleme ve refah" diledi.

Mısır Cumhurbaşkanı ise Muhammed bin Selman’a iyi dilekleri için teşekkür etti.

18 Aralık'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi ilan edilen El Sisi, 10-12 Aralık tarihlerinde üç gün boyunca yapılan oylamaların ardından yüzde 89.6 ile altı yıllık yeni bir dönem “kazandı."

Mısır seçim kurulu tarafından yapılan açıklamada katılım oranının Mısır'daki 67 milyon seçmenin yüzde 66,8'ine ulaşarak "benzeri görülmemiş" bir seviyeye ulaştığı belirtildi.
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2013 yılındaki kanlı darbe ile Mısır’da yönetimi ele geçiren Sisi ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı “seçilmiş", 2018 yılında ise her iki seçimde de oyların yüzde 97'sini alarak yeniden “seçilmişti."

Kaynak: Mepa News

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