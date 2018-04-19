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Bin asker ve 300 korucu teröristlerin ensesinde

Şırnak’ta dev operasyon başladı. Helikopterler sabaha kadar asker taşıdı. Bin asker, 300 korucu ve özel harekatçılar PKK’lı teröristlerin peşine düştü. Halen devam etmekte olan operasyonda 3 Mehmetçiği şehit eden terörist grubun kıstırıldığı bilgisi geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:32
Bin asker ve 300 korucu teröristlerin ensesinde

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Geçtiğimiz hafta sonu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi, Ayvalık Köyü, Boğazören Mevki kırsalında mantar toplamaya çıkan 9 güvenlik korucusunun PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp silahlarının gasp edilmesi ve yine Şırnak’ta Bestler Dereler bölgesinde 3 Mehmetçiğin hainlerce şehit edilmesi üzerine bölgede dev bir operasyon başlatıldı.

HELİKOPTERLER GECE BOYUNCA BÖLGEYE İNDİRME YAPTI

Bin asker, 300 korucu ve yüzlerce özel harekat polisinin katıldığı operasyonun Faraşin Bölgesi ve Hakkari sınırına yakın dağlık alanı kapsadığı bildirilirken, önceki gece helikopterlerle bölgeye indirilen güvenlik güçlerinin bölgede son yılların en kapsamlı arama tarama faaliyetini icra ettikleri kaydedildi. Halen devam etmekte olan operasyonda bir grup PKK’lı teröristin bölgede kıstırıldığı belirtilirken, söz konusu grubun, 3 Mehmetçiği şehit eden ve koruculara yönelik yıldırma faaliyetlerinde bulunan PKK’lı grup olduğu üzerinde duruluyor.

İHA’LAR DA DESTEK VERİYOR

Öte yandan Siirt'in Pervari ilçesinde ise terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca Siirt-Şırnak sınır hattındaki Yazlıca (Herekol) Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye insansız hava aracı (İHA) yönlendirildiği belirtildi. İHA tarafından bölgede 7 teröristin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taarruz helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ZAP BÖLGESİNDE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Tunceli'nin Nazımiye ve Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda terör örgütüne ait 3 mağara ile biri 9 odalı 3 sığınak imha edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:32
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Siirt
  4. Hakkari
  5. Osman Yiğit / Ankara

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