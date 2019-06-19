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Bin asker daha geliyor! ABD, İran’la savaşa hazırlık yapıyor

Umman Körfezi’nde 2 petrol tankerine yapılan sabotajı bahane eden Amerika, bölgeye bin asker daha gönderme kararı aldı. İran’a karşı tedbir aldığını açıklayan Pentagon, şartlara göre yeni takviyelerin de olabileceğini belirtti. Bölgedeki 11 ülkede 54 binden fazla askeri olan ABD’nin son hamlesi, “Savaş hazırlığı” olarak algılandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:02

Dünyanın başbelası Amerika, Ortadoğu’da bir savaş daha başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor... ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler (İki petrol tankerine saldırı sabotajı) üzerine Ortadoğu’ya bin asker daha sevk edileceğini açıkladı.

Shanahan, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak, Ortadoğu’daki hava, deniz ve kara tehditlerine karşı savunma amaçlı yaklaşık bin asker daha sevk edilmesi yetkisi verdim” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki son saldırılara değinen Shanahan, “İran’ın son saldırıları ABD personeli ve bölgedeki menfaatlerini tehdit eden İran güçleri ve İran destekli grupların düşmanca tavırlarına dair aldığımız istihbaratı doğruluyor” iddiasında bulunarak Tahran’a yönelik başlatacakları bir savaşın haklılığını dile getirmeye çalıştı.

Yeni takviyeler de olabilir

ABD’nin İran ile bir çatışmaya girme peşinde olmadığı yalanını da yeniden dillendiren Shanahan, “Bugün atılan adım, bölgede faaliyet gösteren askeri personelimizin güvenlik ve huzuru ve milli menfaatlerimiz içindir. Durumu dikkatle izlemeye devam edeceğiz ve istihbarat ile tehdit durumlarına göre kuvvet durumunu tekrar ayarlayacağız” ifadeleriyle yeni asker takviyesinin de olabileceği sinyalini verdi.

ABD yönetiminin, Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarının ardından Ortadoğu’ya ek bin asker gönderme kararının ardından gözler Washington’un bölgedeki askeri varlığına çevrildi.  ABD’nin bölgedeki üsleri arasında, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Bahreyn’deki 5. Filo, 15 bini aşkın askerinin konuşlandığı Kuveyt’teki 3. Amerikan Ordusu Karargahı ve yaklaşık 5 bin askerin konuşlandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE)Ez-Zafra Hava Üssü yer alıyor. Bunların yanı Irak’ta devasa üsleri olan ABD’nin Yemen’de de özel birlikler konuşlandırıyor. ABD’nin, Suriye’de ise 18 askeri üssü var. ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) göre, Ortadoğu’nun 11 ülkesinde yaklaşık 54 bin ABD askerinin bulunduğu belirtiliyor. 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:02
  1. Amerika
  2. Ortadoğu
  3. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan
  4. Beyaz Saray
  5. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM)
  6. ABD yönetimi
  7. Umman Körfezi
  8. Washington
  9. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  10. Ez-Zafra Hava Üssü
  11. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
  12. Kuveyt 3. Amerikan Ordusu Karargahı
  13. İran

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