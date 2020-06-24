BİM’den tasarruflu girişim enerjisini güneşten alacak
BİM depolarında kullanılan enerjinin büyük bölümü çatılara kurulan güneş enerjisininden sağlanacak. Şirket, tasarrufa dayalı ilk uygulamasını ise BİM’in Batman deposunda hayata geçirdi. Perakende sektörünün öncülerinden BİM (BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.) karbon ayak izini azaltmak yönünde örnek bir adım attı. BİM depolarında kullanılan enerjinin çok büyük kısmı güneş enerjisinden sağlanacak.
Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM’in Batman deposunda gerçekleştirildi. Depo çatısının yüzde 30’luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin yüzde 70’i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bunun gerçekleşmesi için ilgili otoritelerle görüşmeler devam ediyor. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak. BİM bu projeyle hem karbon ayak izini azaltarak çevreyi koruyor, hem de ülke ekonomisine katkı yapıyor. Batman’daki uygulamayla karbon salınımında yılda 287 bin 621 ton azalma olacağı ve etkinin 4 bin 600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceği ölçülüyor.