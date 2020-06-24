BİM’den tasarruflu girişim enerjisini güneşten alacak

Hiçbir şekilde arsa veya arazi işgal etmeden, depoların çatılarına kurulacak GES sistemi ile güneş enerjisi üretilecek. Bunun ilk uygulaması BİM’in Batman deposunda gerçekleştirildi. Depo çatısının yüzde 30’luk bölümü kullanılarak depo enerji gereksiniminin yüzde 70’i buradan karşılanıyor. Batman depo çatısının tamamından enerji alınması sağlandığında bölge mağazalarının da enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bunun gerçekleşmesi için ilgili otoritelerle görüşmeler devam ediyor. Yurt genelindeki diğer depolarda da projeler tamamlandıkça güneş enerjisi devreye alınacak. BİM bu projeyle hem karbon ayak izini azaltarak çevreyi koruyor, hem de ülke ekonomisine katkı yapıyor. Batman’daki uygulamayla karbon salınımında yılda 287 bin 621 ton azalma olacağı ve etkinin 4 bin 600’den fazla ağaç kazanımına denk düşeceği ölçülüyor.