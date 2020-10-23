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Ekonomi Bim öğlen çalışma saatleri! Bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor?
Ekonomi

Bim öğlen çalışma saatleri! Bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor?

Bim öğlen arası, bim öğlen kaçta açılıyor, Bim cuma öğlen kaçta açılıyor, Bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor? Soruları Bim cuma aktüel indirimlerine sabah yetişemeyen vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. BİM her cuma aktüel indirim fırsatlarını reyonlarında satışa sunmakta. Peki Bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor? İşte Bim öğlen çalışma saatleri!

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:10:00 - 2020-10-23 12:11:26
Bim öğlen çalışma saatleri! Bim cuma günü öğlen kaçta açılıyor?

BİM vatandaşın aktüel indirim ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sunuyor. İndirimli Bim ürünleri yoğun olarak vatandaşlar tarafından araştırılırken Bim çalışma saatlerini özellikle de cuma günü sabah ve öğle arası çalışma saatleri merak ediliyor. Peki BİM saat kaçta açılıyor? BİM saat kaçta kapanıyor? İşte BİM 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler. İşte BİM cuma günü öğlen açılış saati.

Bim market her sabah saat 09:00’da kapılarını müşterilerine açmakta. BİM akşam kapanış saati ise 21:00. Bim haftanın 6 günü dönüşümlü olarak personel çalışır böylelikle Bim öğle arası kapanmaz. Ancak cuma günleri hariç. Cuma günleri cuma namazı nedeniyle bim cuma namazı saatinde kapalı olur. Bim cuma öğle açılış saati, günü cuma namazı saatinden yaklaşık bir saat sonra Bim kapılarını müşterilerine açar.

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