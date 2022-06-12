BİM Lezzet Ödülü sertifikalı ürün sayısını 65’e çıkardı

Grup, sertifikalı ürün sayısını 65’e yükseltti. Badem Keyfi, Jelly Party Sour Mix, Karlıtepe Limon Aromalı Maden Suyu ve Derya Ayçiçek Yağlı Ton Balığı’nın da aralarında bulunduğu ürünler 2021 Lezzet Ödülü sertifikası aldı.

Kaliteye odaklanıyor

BİM İcra Kurulu Üyesi ve COO’su Galip Aykaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2021 yılı sonbahar değerlendirmesinde 48 ürünümüzle aldığımız 2021 Lezzet Ödülü sertifikasına 2021 yılı ilkbahar değerlendirmesinde 17 ürünümüz daha lâyık görüldüğü için çok mutluyuz. Her zaman kaliteye odaklanıyoruz. Gıda ve içecek ürünlerinde sunduğumuz lezzetle müşterilerimizi memnun etmeye önem veriyoruz. Bu çabalarımızın uluslararası standartlarda lezzet sertifikasıyla ödüllendirilmesi ve tescil edilmesi bizi hem sevindiriyor hem de doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Müşterilerimizi mutlu etmek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Kör tadım yapılıyor

Brüksel merkezli International Taste Institute’te alanında tanınmış şefler görev yapıyor. Enstitü, 100’den fazla ülkeden gelen gıda ile içeceklerin değerlendirmelerini yapıyor ve tat kalitelerini yükseltmeleri için üreticilere yardımcı oluyor.

Objektif bir değerlendirme süreci sağlamak için jüri marka, ürün ismi ya da menşei bilmeden tadım ve değerlendirme yapıyor. Tat değerlendirmelerinde yüzde 70 üzerinde puan alan ürünler Lezzet Ödülü sertifikası kazanıyor. Toplam puanı yüzde 90 ve üzerinde olan ürünlere 3 yıldız, puanı yüzde 80-90 olanlara 2 yıldız ve puanı yüzde 70-80 olanlara tek yıldız veriliyor.