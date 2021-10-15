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Ekonomi Bim cuma günü kaçta açılıyor? BİM cuma günü öğle arası açılış saati
Ekonomi

Bim cuma günü kaçta açılıyor? BİM cuma günü öğle arası açılış saati

BİM cuma kataloğu indirim fırsatları sunduğundan vatandaşlar BİM aktüel indirim ürünlerini satın almak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girmekte. BİM cuma günleri cuma namazı için öğle arasına gitmekte. BİM cuma öğle arası saat kaçta olduğunu merak eden bim müşterileri, Bim öğle saat kaçta açılıyor, BİM cuma öğle saati kaçta? Bim cuma günü kaçta açılıyor? sorularını sormakta. İşte BİM cuma günü öğle arası açılış saati.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:59:00 - 2021-10-15 12:29:15
Bim cuma günü kaçta açılıyor? BİM cuma günü öğle arası açılış saati

BİM öğlen kaçta açılıyor? BİM öğlen açılış saati, BİM cuma öğlen kaçta açılıyor, BİM cuma günleri öğlen kaçta açılıyor? diye vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. BİM aktüel kataloğu ürünleri her cuma ve salı günleri müşterilerin hizmetine sunmakta. Bu cuma Bim mağazalarında fırsat ürünleri yine raflarda yerini aldı. teknolojik ürünler, ev aletleri, kırtasiye ürünleri, kozmetik ürünleri ve tekstil ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşitliğinde aktüel fırsat ürünleri sunan BİM cuma günü öğle arası saati merak ediliyor. 

Bim cuma günü öğle kaçta kapanıyor kaçta açılıyor?

Cuma günü öğlende BİM markete uğramak isteyen vatandaşlar BİM cuma öğle arası kaçta kapanıp kaçta açıldığı sorguluyor. 

Bim cuma günü kaçta açılıyor?

BİM merkez mağazaları her gün sabah mesaisine 09:00'dan itibaren başlıyor. Haftanın 6 günü öğle arası vermeyen BİM akşam kapanış saati 21:00. Bim marke öğle arası sadece cuma günü vermekte. Cuma namazı dolayısıyla BİM öğle arasına gitmekte. Bim market indirim aktüel fırsatlar günü cuma günü olduğundan cuma günleri Bim marketlerden yoğunluk söz konusu olmakta. Dedik ya cuma günü cuma namazı dolasıyla BİM cuma günü öğlen molası verilmekte. BİM cuma öğlen açılış saati ise 13:50 dolaylarıdır. Bim market cuma öğle arası açılış saatleri illerin cuma namazı saatine göre değişmekte.

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